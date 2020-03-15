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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44255

В Конотопе полиция задержала двух серийных магазинных воровок (видео)

Как установили сотрудники полиции, две молодые женщины неоднократно совершали кражи товаров с полок супермаркета, однако некоторое время им удавалось оставаться неразоблаченным.

Однако во время проведения учета товаров и сверки средств каждый раз находили недостаток. Во время просмотра записей внутренних камер видеонаблюдения администраторы обнаружили, что кражи товаров совершают две молодые женщины, - они складывали понравившиеся продукты питания, алкогольные напитки и вещи повседневного обихода в сумки или карманы и выходили мимо касс, не уплатив за «покупки». Поэтому, когда продавцы заметили этих «посетительниц» во время последнего визита, то сразу нажали кнопку «Срочный вызов полиции».

Группа реагирования полиции охраны буквально за две минуты прибыла на место происшествия, дождалась подходящего момента и на выходе из торговой точки «приняла» обеих дам с очередной порцией неоплаченных товаров.

Вызванная следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции задокументировала факт кражи. И сейчас в рамках начатого уголовного производства следствие устанавливает ущерб, причиненный действиями обеих воровок торговому заведении., и их причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города и района, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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