Стала известна дата проведения перенесенного дуатлона в Сумах

«Спросите - почему так долго? Все для того, чтобы было больше времени подготовиться после карантина. Каждый участник будет проинформирован о переносе ближайшее время.
Для тех, кто еще не зарегистрирован, но очень хочет принять участие сам или в эстафете, мы перенесли повышение цен на 1 сентября 2020 года. Ссылка на регистрацию https://sportevent.com.ua/events/sumy-duo2020/.
Оставайтесь дома, берегите себя, своих близких и жизнь других людей!», - пишет организаторы на странице мероприятия в Фейсбуке.
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