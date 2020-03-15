Подробности пожара в маршрутке от патрульных Сегодня, 30 марта, в Сумах на объездной по ул. Ивана Сирко в районе озера Чеха пролизошло возгорание городской маршрутки.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции области Олега Сологуба, водитель маршрутки высадил пассажиров, так как заметил, что у машины есть какая-то техническая неисправность. После этого он поехал на базу, чтобы отремонтировать авто, но по дороге маршрутка загорелась на ходу. Водитель увидел дым из-под капота, остановил машину, в это время что-то взорвалось, и авто загорелось. Водитель пытался потушить пожар самостоятельно, но это удалось лишь спасателям. Передняя часть маршрутки полностью сгорела. Сейчас на месте работает отдел безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Сумской области, пишет sumy.today.