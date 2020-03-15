В Сумах верующие вновь нарушили правила карантина Сегодня, 30 марта, православный праздник Теплого Алексея. Возле Ильинской церкви в Сумах снова собрались верующие.

По словам свидетелей, которые прислали фото, люди по очереди подходят к иконе и целуют ее. О действиях присутствующих патрульных ничего не уточняется, пишет 0542.ua.

Напомним, что исполком Сумского городского совета 28 марта из-за стремительного распространения инфекции коронавируса принял решение о новых правилах поведения на улице на время карантина, которыми запрещаются собрания более 2 человек, а выходить на улицу следует в масках и в крайнем случае.

Вчера под стенами церкви тоже собирались верующие. На место прибыли правоохранители, которые провели разъяснительную беседу с ними и церковниками и предупредили об административной ответственности.

Отметим, что за нарушение правил карантина людей кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен, и от 34 до 170 000 - для должностных лиц (ст. 44-3 КУоАП).