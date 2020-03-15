Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08456

В Сумах верующие вновь нарушили правила карантина

Сегодня, 30 марта, православный праздник Теплого Алексея. Возле Ильинской церкви в Сумах снова собрались верующие.

По словам свидетелей, которые прислали фото, люди по очереди подходят к иконе и целуют ее. О действиях присутствующих патрульных ничего не уточняется, пишет 0542.ua.

Напомним, что исполком Сумского городского совета 28 марта из-за стремительного распространения инфекции коронавируса принял решение о новых правилах поведения на улице на время карантина, которыми запрещаются собрания более 2 человек, а выходить на улицу следует в масках и в крайнем случае.

Вчера под стенами церкви тоже собирались верующие. На место прибыли правоохранители, которые провели разъяснительную беседу с ними и церковниками и предупредили об административной ответственности.

Отметим, что за нарушение правил карантина людей кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен, и от 34 до 170 000 - для должностных лиц (ст. 44-3 КУоАП).

Общество Нарушение карантина

По тематике

Копы составили протокол на сумчанина, который не хотел надевать маску в магазине
Вчера 19:39

Копы составили протокол на сумчанина, который не хотел надевать маску в магазине

В Сумах патрульные составили прокол за нарушение правил поведения во время карантина, за которые 28 марта проголосовал исполком Сумского горсовета....

В Сумах полиция ограничилась предупреждениями полсотне верующих, нарушивших карантин
Вчера 15:36

В Сумах полиция ограничилась предупреждениями полсотне верующих, нарушивших карантин

Сегодня, 29 марта, в Сумах на улице Ильинской под храмом на богослужение собралось более полусотни верующих....

Карантин по-сумски: десятки горожан собрались возле Ильинской церкви
Вчера 11:47

Карантин по-сумски: десятки горожан собрались возле Ильинской церкви

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Гринь....

«Решение Сумского исполкома о запрете – сомнительное», - доктор юридических наук
28.03.2020 22:01

«Решение Сумского исполкома о запрете – сомнительное», - доктор юридических наук

Исполнительный комитет Сумского горсовета 28 марта проголосовал за новые правила поведения на улице во время карантина....

Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина
28.03.2020 13:34

Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина

27 марта в пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине пограничники обнаружили нарушителя правил карантина....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
27.03.2020 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
На Сумщине правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми
Сегодня 13:44
Новые 3 случая заражения коронавирусом в Конотопском районе
Сегодня 13:35
В Сумах установлены 7 человек в налоговой, контактировавших с больной коронавирусом коллегой
Сегодня 13:30
В Сумах верующие вновь нарушили правила карантина
Сегодня 13:08
Подробности пожара в маршрутке от патрульных 1
Сегодня 12:58
В Сумах на ходу загорелась маршрутка
Сегодня 12:19
Стала известна дата проведения перенесенного дуатлона в Сумах
Сегодня 12:06
В Конотопе полиция задержала двух серийных магазинных воровок (видео)
Сегодня 11:44
Коронавирус добрался до Шостки?
Сегодня 11:20
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.