В Сумах установлены 7 человек в налоговой, контактировавших с больной коронавирусом коллегой Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга.

По его словам, информацию о том, что больная сотрудница Государственной налоговой службы выдавала справки гражданам, не соответствует действительности. Установлен исключительный перечень лиц, с которыми она контактировала, когда писала заявление на отпуск. Это семь работников, которые сейчас находятся на самоизоляции. На сегодня налоговики готовят иск в суд о недостоверной информации, распространенной СМИ.