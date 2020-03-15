В Сумах установлены 7 человек в налоговой, контактировавших с больной коронавирусом коллегой

По его словам, информацию о том, что больная сотрудница Государственной налоговой службы выдавала справки гражданам, не соответствует действительности. Установлен исключительный перечень лиц, с которыми она контактировала, когда писала заявление на отпуск. Это семь работников, которые сейчас находятся на самоизоляции. На сегодня налоговики готовят иск в суд о недостоверной информации, распространенной СМИ.
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