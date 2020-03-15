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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:351108

Новые 3 случая заражения коронавирусом в Конотопском районе

Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской ОГА Роман Грищенко на брифинге.

По его словам, все три новых случая – это женщины, 59, 61, 63 года, из с. Казацкое Конотопского района. Они  находятся в больнице, им представляется необходимая медицинская помощь.

Всего в Сумской области подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19.

Напомним: в с. Казацкое был зарегистрирован второй случай коронавируса на Сумщине у женщины, которая умерла.

Всего со всеми больными определены 120 контактов, которые находятся на самоизоляции и под медицинским наблюдением и контролем полиции.

Всего в Сумском лабораторном центре было зарегистрировано 50 подозрений, сейчас в работе находятся 14.

Общество Коронавирус

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