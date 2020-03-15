На Сумщине экспресс-тесты на коронавирус будут делать в полевых условиях

Об этом сегодня, 30 марта, во время брифинга сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.
- Распоряжением главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко с сегодняшнего дня на территории всех ЦРБ Украины должны быть установлены палатки, в которых в случае необходимости будут проводиться тесты на предварительные анализы у людей с подозрением на болезнь, - сообщил он. - В области на сегодня установлено 10 таких палаток, которые уже действуют и полностью оснащены.
В гуманитарном грузе, предназначенном для борьбы с коронавирусом, 4020 медицинских респираторов, 4000 усиленных медицинских масок, 800 обычных защитных масок, медицинские...
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской ОГА Роман Грищенко на брифинге....
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга....
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