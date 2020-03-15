На Сумщине экспресс-тесты на коронавирус будут делать в полевых условиях На Сумщине уже установили 10 палаток для проведения быстрых тестов на коронавирус.

Об этом сегодня, 30 марта, во время брифинга сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

- Распоряжением главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко с сегодняшнего дня на территории всех ЦРБ Украины должны быть установлены палатки, в которых в случае необходимости будут проводиться тесты на предварительные анализы у людей с подозрением на болезнь, - сообщил он. - В области на сегодня установлено 10 таких палаток, которые уже действуют и полностью оснащены.