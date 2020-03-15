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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58205

Сумські ортопеди-травматологи консультують у телефонному режимі

Фахівці амбулаторного ортопедично-травматологічного відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня» в період карантину надаватимуть консультативну допомогу в телефонному режимі.

Консультації відбуватимуться по буднях із 9:00 до 16:00.

Сумчан консультуватимуть спеціалісти: Володимир СУХОСТАВЕЦЬ, завідувач відділення, міський ортопед-травматолог – (095)3280125; Ростислав КОТЕНКО, ортопед-травматолог – (050)9743314; Олександр КОЗИРЬ, ортопед-травматолог – (095)9193381; Григорій ЄВТУШЕНКО, ортопед-травматолог – (066) 0610145; Роман СПАСЬКИЙ, ортопед-травматолог – (066)6210786; Олександр БУГАЙОВ, ортопед- травматолог – (066)8912844; Олександр МИХАЙЛИК,ортопед-травматолог – (095)1913197.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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