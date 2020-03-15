Сумські ортопеди-травматологи консультують у телефонному режимі Фахівці амбулаторного ортопедично-травматологічного відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня» в період карантину надаватимуть консультативну допомогу в телефонному режимі.

Консультації відбуватимуться по буднях із 9:00 до 16:00. Сумчан консультуватимуть спеціалісти: Володимир СУХОСТАВЕЦЬ, завідувач відділення, міський ортопед-травматолог – (095)3280125; Ростислав КОТЕНКО, ортопед-травматолог – (050)9743314; Олександр КОЗИРЬ, ортопед-травматолог – (095)9193381; Григорій ЄВТУШЕНКО, ортопед-травматолог – (066) 0610145; Роман СПАСЬКИЙ, ортопед-травматолог – (066)6210786; Олександр БУГАЙОВ, ортопед- травматолог – (066)8912844; Олександр МИХАЙЛИК,ортопед-травматолог – (095)1913197.