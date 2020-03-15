В Сумах должны повсеместно расклеить правила поведения на улице Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ряд вопросов, связанных с действием на территории Сумской городской ОТГ карантинных мероприятий.

Всего члены комиссии рассмотрели четыре вопроса, среди основных: о проведении мероприятий по дезинфекции жилых многоквартирных домов, улично-дорожной сети во время карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ, связанных с коронавирусом COVID-19; дополнение решения исполнительного комитета от 28 марта 2020 № 175; принятие к сведению решение Сумского городского совета от 27 марта 2020 № 6681-МР «Об обращении Сумского городского совета городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций»; освещение решения городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в средствах массовой информации.

В итоге члены комиссии своим решением поручили: по первому вопросу директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе провести расчеты мероприятий, планирование и организацию работ по дезинфекции жилых многоквартирных домов, улично-дорожной сети во время карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ, связанных с коронавирусом COVID-19 (срочно), директору департамента финансов экономики и инвестиций Светлане Липовой в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств на проведение мероприятий по дезинфекции жилых многоквартирных домов, улично-дорожной сети (срочно).

По второму вопросу - и. о. начальника управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Николаю Яковенко внести изменения в решение исполнительного комитета от 28 марта 2020 № 175, а именно дополнить пунктом: «управляющим жилых домов, субъектам хозяйствования, которым разрешено осуществлять деятельность в период карантина, главам квартальных комитетов, перевозчикам частного и коммунального транспорта в течение суток со дня принятия решения, разместить на досках объявлений / в специально определенных местах Правила поведения на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина» (по 3 апреля 2020 года).

По третьему вопросу - принять к сведению решение Сумского городского совета от 27 марта 2020 № 6681-МР «Об обращении Сумского городского совета городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», поручить начальнику отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олегу Дубицкому и начальнику Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александру Хрину рассмотреть и проработать вопрос и предоставить предложения городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно разрешения, порядка функционирования продовольственных рынков на территории Сумской городской ОТГ (до 3 апреля 2020 года).