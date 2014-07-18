Жители Сумщины могут заказать бесплатную доставку лекарств С 30 марта эта услуга доступна для жителей Сумщины. Все - благодаря проекту «ЛікіВдома». Меморандум о партнерстве подписали Сумская облгосадминистрация и Сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com.

«Мы подписали Меморандум с проектом «ЛікіВдома» для того, чтобы помочь жителям нашей области получать лекарства по оптимальной цене. А главное - с удобной бесплатной доставкой. Это особенно актуально во время карантина, - сообщил глава облгосадминистрации Роман Грищенко. - У жителей небольших и отдаленных населенных пунктов области, у пожилых людей или людей с инвалидностью не всегда есть возможность самостоятельно приобрести необходимые медикаменты. Новая услуга им пригодится».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать нужные лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать «Доставка Укрпочтой». Сайт Сервиса сразу покажет оптимальную цену на выбранные лекарства, которая в среднем будет на 20% ниже аптечной. Также можно заказывать через сервис медикаменты по госпрограмме «Доступные лекарства».

Обращаем внимание, что доставка бесплатная. Сроки выполнения заказа - согласно нормам Укрпочты. Посылки можно получать в почтовых отделениях или заказать адресную доставку до дверей.

Заказать доставку нельзя на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также те, которые входят в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, являются сильнодействующими или ядовитыми лекарственными средствами.

Заказ по программе «ЛікіВдома» можно будет оформить и по телефону - 068 296 14 52.

Справка. Сервис Liki24.com работает с более 5600 аптек по всей Украине, предоставляет информацию о стоимости 55 000 аптечных товаров и помогает пользователям получить их по оптимальной цене.