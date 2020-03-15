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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46373

На Сумщину поступил гуманитарный медицинский груз из Китая

В гуманитарном грузе, предназначенном для борьбы с коронавирусом, 4020 медицинских респираторов, 4000 усиленных медицинских масок, 800 обычных защитных масок, медицинские перчатки и 1080 костюмов биозащиты.

Этот груз будет распределен между больницами области. Защитная одежда, маски - для бригад экстренной помощи, семейных врачей, инфекционных больниц.

Гуманитарный груз поможет больницам Сумщины пополнить резервы средств индивидуальной защиты для работы с пациентами.

Стоит отметить, что на этой неделе на Сумщине ожидают получения еще одной партии гуманитарной медицинской помощи из Китая. В целом таких поступлений в область будет несколько, сообщает Сумская облгосадминистрация.

Общество Гуманитарный груз Коронавирус

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