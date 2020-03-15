Сумская полиция составила протокол за пост в Фейсбуке о президенте Сегодня, 30 марта, полиция Сумского района составила протокол по ст. 173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) на жительницу Стецьковки Яну Гаранжи за якобы распространение ложных слухов о президенте Украины в Фейсбуке.

Речь идет о коллаже, который та распространила на своей странице в фейсбуке с изображением президента и телефоном горячей линии Службы безопасности Украины о том, что якобы будут открываться уголовные дела за продажу защитных масок дороже 1,60 грн.

Об этом сообщил начальник Сумского райотдела полиции Вадим Теличко. По его словам, получать протокол в присутствии двух понятых женщина отказалась. Однако ей его зачитали. По словам руководителя райотдела полиции, должным образом все зафиксировали и в ближайшее время протокол направят в Сумской райсуд, который будет решать, виновата ли женщина в административном правонарушении, которое влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка, пишет Sumy.Today.