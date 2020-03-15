На Сумщине внуку за убийство бабушки дали 7 лет Апелляционный суд оставил без изменений приговор 22-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою бабушку.

Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Путивльского районного суда, которым житель одного из сел Глуховского района был приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). В состоянии сильного алкогольного опьянения обвиняемый нанес собственной бабушке 10 ударов в область головы. От полученных травм женщина скончалась.

Решение местного суда в суде апелляционной инстанции обжаловали как сторона защиты, так и обвинения. Мужчина просил изменить приговор суда первой инстанции и смягчить ему назначенное наказание. В своей жалобе он вместе с адвокатом ссылались на признание обвиняемым своей вины, чистосердечное раскаяние, а главное молодой возраст. Зато прокурор в уголовном производстве просил отменить приговор Путивльского районного суда из-за несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступления и личности обвиняемого. Сторона обвинения ходатайствовала о наказании в виде 9 лет лишения свободы.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей уголовной палаты апелляционного суда отказала сторонам в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не основаны на требованиях закона Украины об уголовной ответственности. Суд первой инстанции выполнил требования уголовного закона: учел степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, отягчающие наказание, а именно - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица пожилого возраста, и пришел к вполне обоснованному выводу о назначении наказания именно в виде лишения свободы сроком 7 лет, в пределах санкции ч. 2 ст. 121 УК. По мнению коллегии судей, назначенное наказание соответствует его цели, гуманности, справедливости, фактическим обстоятельствам уголовного производства, тяжести совершенного преступления и не повлечет за собой нарушение баланса между охраняемыми интересами общества и правами лица, привлекаемого к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба суда.