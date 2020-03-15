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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10272

На Сумщине почтальон забрала пенсии, которые должна была разнести людям

Как установили правоохранители, 40-летняя женщина не только не отдавала местным пенсионерам их пенсию, но и присвоила доверенную ей на реализацию продукцию.

В Недригайловское отделение полиции обратились с заявлениями восемь жителей села Коровинцы. Люди жаловались на то, что не получили пенсии за предыдущий месяц. Чтобы выяснить ситуацию, на место происшествия отправились участковые инспекторы полиции.

Правоохранители опросили жителей села, пообщались с руководством почтового отделения, пересмотрели соответствующие документы финансовой отчетности. И установили, что на самом деле пенсия была все-таки людям начислена, и местная почтальон даже получила ее для выдачи гражданам по месту их жительства. Общая сумма расхода составила около 11 000 гривен. Однако до пенсионеров их деньги так и не дошли. Что касается почтальона - то на момент проверки она уволилась с работы по собственному желанию.

Женщину нашли и опросили. И она объяснила, что полученными средствами она расплачивалась за собственные кредиты. К тому же, проверка отчетности обнаружила недостачу товаров, которые были поручены ей на реализацию.

Сейчас следователи квалифицировали действия женщины как мошенничество, и в рамках открытого уголовного производства начали досудебное расследование. Завладение чужим имуществом и средствами путем обмана или злоупотребления доверием будет стоить бывшей почтальону уплаты штрафа на сумму до 850 гривен, или до 240 часов общественных работ, или до 2-х лет исправительных работ, или же до 3 лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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