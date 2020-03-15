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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15356

На Сумщине активизировались псевдоналоговики, наезжающие на аптеки из-за масок

В Сумской области во время пандемии коронавируса активизировались «псевдоналоговики», которые выдают себя за работников управления в г. Сумах ГУ ГНС в Сумской области.

Мошенники звонят руководителям предприятий или предпринимателям (преимущественно владельцев аптек) и сообщают о проверках наличия масок и дезинфицирующих средств. При этом сообщают о возможности урегулирования вопроса через руководство и требуют материальное вознаграждение в размере от 10 тыс. грн за невмешательство в хозяйственную деятельность.

Злоумышленники звонят с номера 0994238529 (представляется по фамилии Буслаев) и настойчиво просят перезвонить начальнику управления по г. Сумы Курицкому Роману по номеру 050 838 11 16.

Должностные лица Главного управления ГНС в Сумской области, его территориальных органов никаких указаний собирать деньги от своего имени или от имени доверенных лиц не давали и давать не могут.

ГУ ГНС в Сумской области обращается к налогоплательщикам, тем более в таких условиях, быть осмотрительными, не поддаваться на провокации, а в случае получения информации о таких предложениях, совершение противоправных действий от имени работников органов ГНС под видом работников Государственной налоговой службы или якобы от их имени немедленно сообщить соответствующее подразделение Национальной полиции по телефону 102 или звонить в Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по телефону 0800501007, направление «4».

Право Мошенничество

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