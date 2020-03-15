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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24294

На Сумщине сообщено о подозрении дорожнику, преступные действия которого привели к растрате 400 тысяч бюджетных средств

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении ведущему инженеру одного из отделов Службы автомобильных дорог, из-за служебной халатности которого руководитель общества с ограниченной ответственностью присвоил бюджетные средства (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По версии следствия, указанный работник, в служебные обязанности которого входит, в частности, контроль и приемка выполненных работ на объектах, в 2017 году подписал официальную документацию, при этом не проверив фактическое выполнение работ по ремонту мостового перехода автомобильной дороги общего пользования государственного значения Тростянец -Ницаха-Солдатское.

Поэтому из-за отсутствия надлежащего контроля руководитель строительной фирмы, которая выполняла ремонт мостового перехода, в актах выполненных работ завысил их объемы и присвоил почти 400 тыс. грн.

В отношении директора общества с ограниченной ответственностью продолжается судебное разбирательство по обвинению в присвоении средств и служебном подлоге.

Досудебное следствие проведено следователями Тростянецкого отделения полиции.

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