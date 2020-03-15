Как сумские спасатели тушили маршрутку (видео) В Сумах пожарные ликвидировали возгорание маршрутного такси.

30 марта о 11:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании маршрутного такси по ул. Ивана Сирко в областном центре. О пожаре сообщил водитель, который во время движения услышал хлопок и почувствовал запах дыма в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что водитель самостоятельно пытался потушить огонь, но из-за конструктивных особенностей транспортного средства пламя быстро охватило моторный отсек, кабину водителя и часть салона. К счастью, во время движения пассажиров внутри не было, а водитель не пострадал.

В 11:41 возгорание локализовали, а в 11:52 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.