Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35470

Как сумские спасатели тушили маршрутку (видео)

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание маршрутного такси.

30 марта о 11:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании маршрутного такси по ул. Ивана Сирко в областном центре. О пожаре сообщил водитель, который во время движения услышал хлопок и почувствовал запах дыма в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что водитель самостоятельно пытался потушить огонь, но из-за конструктивных особенностей транспортного средства пламя быстро охватило моторный отсек, кабину водителя и часть салона. К счастью, во время движения пассажиров внутри не было, а водитель не пострадал.

В 11:41 возгорание локализовали, а в 11:52 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Маршрутка Пожар авто

По тематике

Подробности пожара в маршрутке от патрульных
Сегодня 12:58

Подробности пожара в маршрутке от патрульных

Сегодня, 30 марта, в Сумах на объездной по ул. Ивана Сирко в районе озера Чеха произошло возгорание городской маршрутки.... 1

В Сумах на ходу загорелась маршрутка
Сегодня 12:19

В Сумах на ходу загорелась маршрутка

Сегодня, 30 марта, в Сумах на объездной по ул. Ивана Сирко в районе озера Чеха произошло возгорание городской маршрутки....

27.03.2020 17:06

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто

26 марта в 17:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ «2011» по ул. Спортивная в...

На Сумщине на ходу загорелась легковушка
26.03.2020 16:30

На Сумщине на ходу загорелась легковушка

26 марта в 9:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ» по ул. Шевченко в пгт...

В Сумах полиция выясняет причины возгорания автомобиля (фото)
26.03.2020 11:24

В Сумах полиция выясняет причины возгорания автомобиля (фото)

Сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Горького, 5, поступило в полицию сегодня в 4:21....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
27.03.2020 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
Полицейские Шостки привлекли к ответственности двух воров-романтиков
Сегодня 18:00
На Сумщине уже оштрафовали пятерых на 102 тысячи за нарушение карантина
Сегодня 17:31
В Сумах три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем
Сегодня 17:27
На Сумщине в школу закупили сосиски с кишечной палочкой
Сегодня 17:20
На Сумщине на пожаре погибла 90-летняя женщина
Сегодня 17:02
Мэр Сум подписался под открытым письмом руководству Украины
Сегодня 16:56
Олимпиаду-2020 в Токио перенесли: известна дата проведения
Сегодня 16:48
Как сумские спасатели тушили маршрутку (видео)
Сегодня 16:35
На Сумщине сообщено о подозрении дорожнику, преступные действия которого привели к растрате 400 тысяч бюджетных средств
Сегодня 16:24
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.