Олимпиаду-2020 в Токио перенесли: известна дата проведения

Международный организационный комитет перенес Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
По словам президента Организационного комитета олимпиады Йоширо Мори, сегодня было "достигнуто соглашение" по срокам проведения олимпиады с президентом МОК Томасом Бахом после телефонного звонка.
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