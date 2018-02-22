Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48219

Олимпиаду-2020 в Токио перенесли: известна дата проведения

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на лето 2021 года.

Международный организационный комитет перенес Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

По словам президента Организационного комитета олимпиады Йоширо Мори, сегодня было "достигнуто соглашение" по срокам проведения олимпиады с президентом МОК Томасом Бахом после телефонного звонка.

 
Спорт Олимпийские игры

По тематике

Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год
24.03.2020 15:13

Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Соревнования сохранят «2020» в названии, а Олимпийский огонь останется в Токио....

Кто из сумских лучников претендует на поездку на Олимпийские игры
15.10.2019 15:40

Кто из сумских лучников претендует на поездку на Олимпийские игры

Определен состав кандидатов национальной сборной команды по стрельбе из лука для участия в ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в...

19 июля в истории
19.07.2018 09:07

19 июля в истории

19 июля именины празднуют: Валентин, Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Федор, Феликс, Ульяна....

25.02.2018 10:15

Сумская лыжница – в ТОП-40 на Олимпийских играх

Сегодня, 25 февраля, в последний день Олимпийских игр в корейском Пхенчанге, прошла лыжная гонка с массовым стартом на 30 км...

22.02.2018 14:30

Биатлонистки снова провалились на Олимпийских играх

Сегодня, 22 февраля, в корейском Пхенчанге проходила женская эстафетная гонка по биатлону....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
27.03.2020 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
Полицейские Шостки привлекли к ответственности двух воров-романтиков
Сегодня 18:00
На Сумщине уже оштрафовали пятерых на 102 тысячи за нарушение карантина
Сегодня 17:31
В Сумах три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем
Сегодня 17:27
На Сумщине в школу закупили сосиски с кишечной палочкой
Сегодня 17:20
На Сумщине на пожаре погибла 90-летняя женщина
Сегодня 17:02
Мэр Сум подписался под открытым письмом руководству Украины
Сегодня 16:56
Олимпиаду-2020 в Токио перенесли: известна дата проведения
Сегодня 16:48
Как сумские спасатели тушили маршрутку (видео)
Сегодня 16:35
На Сумщине сообщено о подозрении дорожнику, преступные действия которого привели к растрате 400 тысяч бюджетных средств
Сегодня 16:24
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.