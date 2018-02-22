Олимпиаду-2020 в Токио перенесли: известна дата проведения Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на лето 2021 года.

Международный организационный комитет перенес Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

По словам президента Организационного комитета олимпиады Йоширо Мори, сегодня было "достигнуто соглашение" по срокам проведения олимпиады с президентом МОК Томасом Бахом после телефонного звонка.