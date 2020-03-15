Мэр Сум подписался под открытым письмом руководству Украины Мэры городов Украины обратились к руководству страны с отрытым письмом.

Мэры украинских городов обратились с открытым письмом к руководству страны с просьбой учесть позиции Ассоциации городов Украины в ходе принятия изменений к налоговому законодательству в связи с распространением коронавируса.

Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам и премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. При этом, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов", – говорится в письме.

Мэры украинских городов напомнили, что, вопреки позиции президента и премьера, которая была выражена на встрече с градоначальниками, "депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан доходов от аренды паев, и таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты разных уровней".

"В случае принятия этого и подобных законопроектов у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспортам и ЖКХ", - заявили в Ассоциации.

Также мэры потребовали до голосования в парламенте провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, представленные президенту, правительству, народным депутатам 23 марта.

Обращение подписали:

Глава Ассоциации, Киевский городской голова Виталий Кличко

Винницкий мэр Сергей Моргунов

И. о. Луцкого городского головы Григорий Пустовит

Днепровский городской голова Борис Филатов

Мариупольский городской голова Вадим Бойчеко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской голова Богдан Андреев

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской голова Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

И. о. Полтавского городской головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской голова Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко