На Сумщине на пожаре погибла 90-летняя женщина В Липоводолинском районе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело человека.

29 марта в 7:27 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Московская в с. Сухая Грунь Липоводолинского района. На тушение направили дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огонь охватил пол в одной из комнат на площади до 4 кв. м. Чтобы попасть в дом, пришлось взламывать входные двери, которые были закрыты изнутри. Во время проведения разведки на выходе из комнаты пожарные обнаружили тело человека.

В 7:49 удалось локализовать возгорание, а в 8:01, использовав 1 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшей оказалась хозяйка дома 1930 г.р.

С начала года на Сумщине в огне погибло 18 человек. Для предотвращения таких случаев спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности.