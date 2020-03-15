На Сумщине в школу закупили сосиски с кишечной палочкой Глобинские сосиски попали в Путивльскую школу с кишечной палочкой.

В Путивльское районное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило письмо от Путивльской школы № 1 с сообщением, что во время проведения входного лабораторного контроля пищевых продуктов, поступающих в учебное заведение, а именно сосисок «Хот-дог», производителем которых является ООО «Глобинский мясокомбинат» г. Глобино, Полтавская обл., по результатам проведенных Путивльской межрайонной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что не допускается действующими нормативными документами.

Как выяснилось, поставщиком пищевого продукта оказался ФЛП Котова С.В., г. Путивль. Согласно товарно-транспортной накладной и декларации производителя продукция была непосредственно с ООО «Глобинский мясокомбинат» г. Глобино, в количестве 20 кг и была реализована исключительно в Путивльскую школу № 1.

Школой вся продукция, которая не соответствует требованиям законодательства, в полном объеме была возвращена поставщику, которую он уничтожил путем сжигания.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области приняты меры по предотвращению, уменьшению и устранению риска нанесения вреда для здоровья людей, а именно: проведена проверка ФЛП Котова С.В. для выяснения возможных путей микробиологического загрязнения сосисок «Хот-дог» на всех этапах доставки их в школу. Для выяснения возможного загрязнения мясной продукции при производстве в Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области отправлено информацию для соответствующего реагирования, пишет сайт ведомства.