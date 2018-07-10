В Сумах три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем Суррогатным алкоголем в Сумах отравились три человека. Все трое умерли.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

Тела мужчины 1973 года рождения и его сожительницы 1972 года обнаружили в комнате общежития, где они жили. В другой комнате общежития обнаружили труп мужчины 1969 года. На телах умерших отсутствуют признаки насильственной смерти. Установлено, что накануне эти трое вместе употребляли спиртное. Происхождение и состав напитков, остатки которых были обнаружены в одной из комнат, установит экспертиза.

Начато досудебное расследование.