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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31353

На Сумщине уже оштрафовали пятерых на 102 тысячи за нарушение карантина

На Сумщине ведется строгий контроль за соблюдением жителями области условиях карантина.

Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Об этом во время брифинга по предупреждению распространения коронавируса в Сумской отметил глава облгосадминистрации Роман Грищенко.

Полиция Сумщины обеспечивает на территории области карантинные мероприятия и публичный порядок. Сейчас сотрудниками полиции составлено 76 протоколов об административных правонарушениях, по пяти из них судами уже принято решение об административном взыскании. Общая сумма штрафов по указанным решениям составляет 102 тыс. гривен. Остальные протоколы находится на рассмотрении в суде.

Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом «О защите населения от инфекционных болезней», влечет за собой наложение штрафа на граждан в сумме от 17 тыс. до 34 тыс. грн, на должностных лиц - в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, если это повлекло или заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний, предусмотрен штраф от 17 тыс. грн. до 51 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Правоохранительные органы будут оперативно реагировать на сигналы от граждан о несоблюдении карантинных ограничений. Жители области могут обращаться к Нацполиции и по телефону «горячей линии» регионального межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2 по телефону (0542) 607-740.

Право Нарушение карантина

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