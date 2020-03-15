Полицейские Шостки привлекли к ответственности двух воров-романтиков В обоих случаях злоумышленниками оказались мужчины, которые за счет продовольственных магазинов самообслуживания пытались сделать подарки своим женщинам.

К участковому офицера полиции Шостки обратилась управляющая одного из магазинов города. Женщина рассказала, что, просматривая камеры видеонаблюдения из торгового зала, обнаружила неизвестного, который похитил набор отверток, машинку для стрижки волос и косметические тени. По словам заявительницы, его и раньше замечали в мелких кражах из магазина.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Шостки, который имел ранее проблемы с законом. По его словам, машинку для стрижки волос и косметические тени он подарил своей знакомой, а отвертки оставил себе.

Еще одним вором с «романтическими» мотивами оказался 22-летний житель этого же райцентра. Мужчина решил сделать подарок своим жене и дочери, похитив из магазина самообслуживания две женские сумки и куклу.

Сейчас все похищенные вещи изъяты и возвращены владельцам. По данным фактам в полиции были открыты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которые уже направлены в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание им определит суд.