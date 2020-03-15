Афера на “коронавирусной” тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги

Сначала человеку приходит SMS-сообщение якобы от Национального банка Украины. В тексте сообщения говорится: “Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен”. Также в сообщении указаны номера телефонов “для справок”.
После получения смс о начислении денег, которые на счет так и не поступили, человек начинает звонить по справочным телефонам, указанным в смс, чтобы выяснить причину. Однако “попадают” не к представителям банка, а к мошенникам.
Мошенники выспрашивают личные данные у граждан, чтобы якобы проверить, не произошла ли ошибка, и тогда со счетов николаевцев исчезают сбережения.
По данным пресс-службы, Нацбанк официально предостерегает и подчеркивает, что не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрыши или лотереи.
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