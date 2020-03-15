Как в Сумах оградили детские площадки

«Проведено ограждение детских площадок с целью недопущения скопления детей на них», - говорится в сообщении.
Как видно, при желании, можно и покататься на карусели, и залезть на горку и спустить с нее...
Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Гринь....
Сумской врач-хирург и инфекционист Дмитрий Сичненко обратился в Фейсбуке к горожанам....
Сегодня, 28 марта, исполком Сумского горсовета принял решение «Об особом порядке проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской...
Сумчанка Надежда Павленко выложила фото сумских контактных фигур с респираторами....
Коммунальное учреждение «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» просит всех неравнодушных руководителей предприятий, торговых сетей и...