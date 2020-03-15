Как в Сумах оградили детские площадки Сумской ЖЭК «Домком Сумы» выложил фото, на котором детские площадки ограждены красно-белой ленточкой.

«Проведено ограждение детских площадок с целью недопущения скопления детей на них», - говорится в сообщении.

Как видно, при желании, можно и покататься на карусели, и залезть на горку и спустить с нее...