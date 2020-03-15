В Украине подтверждено уже 548 случаев COVID-19

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.
В гуманитарном грузе, предназначенном для борьбы с коронавирусом, 4020 медицинских респираторов, 4000 усиленных медицинских масок, 800 обычных защитных масок, медицинские...
На Сумщине уже установили 10 палаток для проведения быстрых тестов на коронавирус....
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской ОГА Роман Грищенко на брифинге....
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга....
В Шостке экспресс-тесты показали коронавирус у женщины, прилетевшей из Египта....