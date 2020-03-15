В Украине подтверждено уже 548 случаев COVID-19 По состоянию на 22:00 30 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров подтверждено 548 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.