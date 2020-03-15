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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:28358

В Украине подтверждено уже 548 случаев COVID-19

По состоянию на 22:00 30 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров подтверждено 548 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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