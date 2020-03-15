Сумские благотворители начали ремонт систем подачи кислорода в больницах Штаб бизнеса и благотворительные фонды «Технология» и «Бизнес - городу» начали восстановление старых и дополнительно строительство новых систем подачи кислорода.

Штаб бизнеса вместе со специализированными предприятиями, имеющими лицензии и разрешения для таких работ, провели инвентаризацию существующих в больницах кислородных сетей. Вместе с главными врачами разработали планы по их расширению.

Восстановительные работы уже начались практически во всех больницах. В течение следующих 15-20-ти дней все работы будут выполнены:

- центральная городская больница № 1: главный врач Валентина Доминас, исполнитель работ ООО «Химмонтаж-14», ориентировочная стоимость - 340 тыс. грн. Стоимость всех работ оплачивает БФ «Технология».

- детская больница Св. Зинаиды: главный врач Александр Емец, исполнитель работ ООО «Гольфстрим - Сумы». Условия договора и стоимость еще оговариваются. Плательщиком будет БФ «Бизнес - городу».

- областная инфекционная больница: главный врач Юрий Будников, ориентировочная стоимость - 114 тыс. грн, исполнитель работ ООО «ГП МедТехСервис». Плательщик - БФ «Бизнес - городу».

- областная детская больница: главный врач Игорь Змысля, исполнитель работ ООО «ГП МедТехСервис», ориентировочная стоимость - 134 тыс. грн. Плательщик - «Бизнес - городу».

Также проводят инвентаризацию кислородопроводов в городских больницах №4 и №5, получив результаты закажут оборудование и начнут ремонтные работы.

Предприятия группы компаний «Технология» подготовили запас пустых кислородных баллонов и готовы в любой момент поставить эти баллоны в больнице для заправки кислородом.