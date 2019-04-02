На околице Глухова рядом с детской площадкой обнаружили труп бешеной лисы

На территории, где обнаружили лесную гостью были предприняты меры, направленные на локализацию и ликвидацию эпизоотического очага, а тело животного было утилизировано.
Специалисты рекомендуют избегать контактов с бездомными животными и не подходить к павшим животным, пишет Глухів.інфо.
По словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктора Науменко, пойманная лиса не была...
Лиса залезла в частный гараж в центре города....
На улице Тополянская нашли труп бездомной собаки, у которой обнаружен вирус бешенства....
Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Виталий Кохан, который отчитался о своих похождениях за грибами....
С начала этого года выявлено 10 случаев этого заболевания в Бурынском, Глуховском, Лебединском, Недригайловском, Ахтырском районах и г. Сумы, Шостка....