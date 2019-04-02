На околице Глухова рядом с детской площадкой обнаружили труп бешеной лисы 30 марта в Глухове на Родионовке нашли труп лисицы. По заключению ветеринара одного из местных предприятий, при жизни животное болело бешенством.

На территории, где обнаружили лесную гостью были предприняты меры, направленные на локализацию и ликвидацию эпизоотического очага, а тело животного было утилизировано.

Специалисты рекомендуют избегать контактов с бездомными животными и не подходить к павшим животным, пишет Глухів.інфо.