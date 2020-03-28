Во двор семьи глуховчан наведался аист-гурман В редакцию Глухов.инфо горожане не раз присылали фото, видео разгуливающего окрестностями города аиста.

И действительно, появление этой дикой по своей природе птицы в черте города вызывает у многих неподдельную радость. Аиста видели в районе стадиона, лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой, и около пятой школы. Птица величаво ходит по улицам города, не боясь прохожих и подходящих к нему людей.

Вот и вчера во двор семьи глуховчан прилетел необычный гость – пернатый чинно и неторопливо стал расхаживать по периметру частного владения, чем привлек внимание жителей дома.

Откуда он прилетел неизвестно, но хозяева дома решили проявить заботу о птице – накопали червей, чтобы покормить. Орнитологи предупреждают, если к аисту подойти слишком близко, он может почувствовать угрозу и клюнуть. Правда, гость вел себя спокойно.

К обеду пернатый приступил к трапезе уже на огороде – птица своим длинным клювом лихо доставала из лотка дождевых червей, пишет Глухов.инфо.