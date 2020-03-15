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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00678

В Белополье первое подозрение на коронавирус

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«Последние данные о состоянии заболеваемости в громаде!

Сегодня (30 марта – Ред.) у нас зафиксировано первое подозрение на коронавирус! Речь не идет о заболевании, а лишь о подозрении, которое, не дай Бог, будет подтверждена, или, даст Бог, будет не подтверждено в ближайшие дни. Больной сейчас изолирован. А вся семья находится на самоизоляции дома. Все родные и близкие больного чувствуют себя хорошо. Надеемся, что все пройдет, и этот случай станет нам хорошим уроком, что, все-таки нужно максимально беречься! Но когда видишь столько людей, которые безопасно гуляют по городу (включая тех, кто недавно вернулся из-за границы) остается только надеяться на то, что только чудо позволит этой беде обойти наш город.

Помните, что наша личная жизнь и жизнь наших родных и близких в данный момент зависит от каждого из нас! Берегите себя и будьте все мне здоровые!!!», - написал мэр Белополья.

Общество Белополье Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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