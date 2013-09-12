Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27288

В Сумах на улице у пожилого мужчины случился инсульт: помогли сумчане и патрульные

Во время патрулирования улицы Роменская, на тротуаре, инспекторы увидели мужчину, который звал их на помощь. Рядом с ним, на земле лежал пожилой мужчина с велосипедом.

«Дедушка ехал на велосипеде. И вдруг упал, потому что, наверное, ему стало плохо», - рассказал патрульным неравнодушный гражданин.

Стражи порядка сразу же поняли, что у мужчины, вероятно, произошел инсульт, ведь все признаки свидетельствовали именно об этом. Патрульные, не теряя времени, вызвали на место врачей и контролировали состояние дедушки к их приезду.

Через несколько минут медики подтвердили, что у 72-летнего мужчины действительно случился инсульт. Его госпитализировали в больницу. О происшествии патрульные сообщили родным дедушки.

Мы выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые не растерялись и позвали патрульных на помощь. Призываем всех не быть равнодушными к чужой беде. Помните, малейшее промедление может привести к трагедии, поэтому, если вы увидели человека, которому стало плохо на улице, сразу позвоните на линию "103", сообщает управление патрульной полиции Сумщины.

Общество Инсульт

По тематике

Многочасовая игра в «Танки» довела до инсульта
30.05.2016 20:59

Многочасовая игра в «Танки» довела до инсульта

26-летний парень из города Каскелен (Казахстан) потерял сознание во время игры.... 1

12.09.2013 14:11

В Сумах школьница получила инсульт на уроке физкультуры

Девушке внезапно стало плохо во время пробежки, сообщает ТСН....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
27.03.2020 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 2
25.03.2020 20:04
Сумчан, які прибули в місто за останні два тижні, просять зареєструватися
Сегодня 10:13
На Сумщине новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 10:03
Сумской исполком обратился к церковникам по поводу карантина
Сегодня 09:56
Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли: как голосовали нардепы от Сумщины
Сегодня 09:47
В Сумах на улице у пожилого мужчины случился инсульт: помогли сумчане и патрульные
Сегодня 09:27
Во двор семьи глуховчан наведался аист-гурман
Сегодня 09:20
В Белополье первое подозрение на коронавирус
Сегодня 09:00
На околице Глухова рядом с детской площадкой обнаружили труп бешеной лисы
Сегодня 08:41
Афера на “коронавирусной” тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги
Сегодня 08:02
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.