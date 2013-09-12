В Сумах на улице у пожилого мужчины случился инсульт: помогли сумчане и патрульные

«Дедушка ехал на велосипеде. И вдруг упал, потому что, наверное, ему стало плохо», - рассказал патрульным неравнодушный гражданин.
Стражи порядка сразу же поняли, что у мужчины, вероятно, произошел инсульт, ведь все признаки свидетельствовали именно об этом. Патрульные, не теряя времени, вызвали на место врачей и контролировали состояние дедушки к их приезду.
Через несколько минут медики подтвердили, что у 72-летнего мужчины действительно случился инсульт. Его госпитализировали в больницу. О происшествии патрульные сообщили родным дедушки.
Мы выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые не растерялись и позвали патрульных на помощь. Призываем всех не быть равнодушными к чужой беде. Помните, малейшее промедление может привести к трагедии, поэтому, если вы увидели человека, которому стало плохо на улице, сразу позвоните на линию "103", сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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