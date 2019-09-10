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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47258

Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли: как голосовали нардепы от Сумщины

Украинский парламент на внеочередном заседании принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Документ поддержали 259 депутатов. Это 206 нардепов фракции «Слуга народа», 13 депутатов фракции «Голос», 23 депутата из «Европейской солидарности» и 12 депутатов из группы «Довіра». Голосовали против 12 депутатов из «Батькивщины», по двое депутатов из «Слуги народа», группы «За будущее» и ОПЗЖ, пишет Суспільне.

Закон предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев), а также покупать землю. До этого люди могли передавать землю только в аренду.

Продажа земли станет возможной с 1 июля 2021 года. До 2023 года право на покупку земли будет только у физических лиц. Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года.

«За» проголосовали все 6 «слуг народа» от Сумщины – и списочники: Михаил Ананченко и Артем Ковалев, и мажоритарщики: Тятьяна Рябуха, Игорь Васильев, Максим Гузенко и Николай Задорожний. Игорь Молоток голосовал против, Андрей Деркач отсутствовал.

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