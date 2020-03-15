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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03344

На Сумщине новый случай заражения коронавирусом

Теперь на Сумщине уже 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19.

Случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 36 случаев;

- Волынская обл. - 3 случая;

- Днепропетровская обл. - 9 случаев;

- Донецкая обл. - 6 случаев;

- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

- Закарпатская обл. - 1 случай;

- Запорожская обл. - 13 случаев;

- Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

- u. Киев - 107 случаев;

- Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

- Кировоградская обл. - 4 случая;

- Львовская обл. - 6 случаев;

- Луганская обл. - 2 случая;

- Одесская обл. - 11 случаев;

- Полтавская обл. - 1 случай;

- Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных);

- Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный);

- Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

- Харьковская обл. - 1 случай;

- Херсонская обл. - 1 случай;

- Хмельницкая обл. - 3 случая;

- Черкасская обл. - 50 случаев;

- Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;

- Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Общество Коронавирус

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