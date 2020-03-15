На Сумщине новый случай заражения коронавирусом

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 36 случаев;
- Волынская обл. - 3 случая;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
- u. Киев - 107 случаев;
- Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 11 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных);
- Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный);
- Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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