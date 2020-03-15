Сумчан, які прибули в місто за останні два тижні, просять зареєструватися Це пов’язано із необхідністю самоізоляції, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції.

Сумський міський відділ охорони здоров’я просить громадян, які у період з 16 березня поточного року прибули до Сум з:

- країн, у яких зареєстровані випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19;

- інших областей України, де були зареєстровані підтверджені випадки COVID-19.

Невідкладно заповнити форму за наданим посиланням.

А також повідомити про повернення своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів або відділ охорони здоров’я Сумської міської ради (тел. 15-80, тел.787-000, мобільний телефон 095 162 94 95).