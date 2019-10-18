Изменен порядок проведения информирования граждан Украины по призыву на срочную военную службу Сроки очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу перенесены с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Соответствующие изменения внесены Указом Президента Украины от 23 марта № 103/2020.

С целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, во время выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу, во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 марта № 87/2020, перенесены сроки очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующие изменения внесены Указом Президента Украины от 23 марта 2020 № 103/2020.

С изданием данного Указа работа «горячей линии» «ПРИЗЫВ, ВЕСНА -2020» на базе call-центра Министерства обороны Украины потеряла свою актуальность.

Проведение же разъяснительной работы и информирование граждан Украины с целью донесения актуальной информации и предоставления профессиональных разъяснений гражданам по вопросам организации и проведения призывной кампании «ПРИЗЫВ, ВЕСНА - 2020» будет осуществляться через «горячие линии» call-центра Генерального штаба Вооруженных Сил Украина (тел. 0800500410) и Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (тел. 0800500051, (044) 226 23 60).

Информация об этом также должна быть размещена на сайтах органов военного управления и областных военных комиссариатах (ТЦК и СП), местных органов государственной власти, органах местного самоуправления, гарнизонных домах офицеров.