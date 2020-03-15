Сумские ветераны АТО имеют возможность пройти бесплатную профессиональную переподготовку в 15 вузах Украины По информации Министерства по делам ветеранов Украины до 6 апреля продолжается сбор заявок на бесплатное обучение в учебных заведениях, которые приобщили к своим учебным программам профессиональной переподготовке военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Обучение проводится при поддержке украинско-норвежского проекта «Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих, ветеранов и членов их семей в Украине. Интеграция модели проекта «Норвегия - Украина» в государственную систему», который финансируется Министерством иностранных дел Норвегии. Подробнее по ссылке.