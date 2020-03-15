На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое

Согласно оперативной информации о количестве случаев больных с подозрением на COVID-19 и больных с уточненным диагнозом COVID-19 (лабораторно подтвержденным методом ПЦР в вирусологической лаборатории ГУ «СОЛЦ МЗ Украины») в разрезе городов и районов области по состоянию на 09.00 31.03.2020 года, всего в области 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В том числе: в Конотопском районе – 9 (1 летальный), в Ахтырке – 4, в Сумах – 3, в Кролевецком районе – 1.
Под подозрением 9 человек по области: 5 – в Сумах, 2 – в Сумском районе, пор 1 – в Шостке и Белопольском районе.
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