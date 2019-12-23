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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07391

В Лебедине охранная сигнализация обезопасила больницу от мародера (видео)

Охранная сигнализация и камеры видеонаблюдения свели на нет попытки вора тайно проникнуть в законсервированное помещения хирургического отделения Лебединской районной больницы.

На срабатывание охранной сигнализации срочно выехала группа реагирования полиции охраны. Входные двери тамбура медицинского учреждения были повреждены. Инспекторы просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения, и узнали в непрошеном «госте» местного юношу, который уже имел в своем прошлом проблемы с законом. Сам молодой человек признался: взломав входную дверь и попав в тамбур помещения, заметил датчики охранной сигнализации, поэтому и поспешил скрыться. Однако, очевидно, остаться незамеченным ему не удалось. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для проведения дальнейших следственных действий.

За прошедшую неделю на Лебединщине это уже вторая попытка мародеров проникнуть во временно не работающие заведения. Благодаря охранной сигнализации краж имущества удалось избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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