В Сумах будут судить администраторшу подпольного казино

По версии следствия, в помещении, оборудованном компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, девушка, после получения определенной суммы от посетителей, выдавала им цифровой код для доступа к азартным играм, разъясняла правила игры, а также выплачивала денежные выигрыши победителям.
В то же время досудебное следствие, которое осуществляется следователями следственного управления Нацполиции по материалам Управления стратегических расследований продолжается, устанавливаются сообщники обвиняемой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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