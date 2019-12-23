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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14373

В Сумах будут судить администраторшу подпольного казино

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Сумы, которая обеспечивала функционирование одного из подпольных игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По версии следствия, в помещении, оборудованном компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, девушка, после получения определенной суммы от посетителей, выдавала им цифровой код для доступа к азартным играм, разъясняла правила игры, а также выплачивала денежные выигрыши победителям.

В то же время досудебное следствие, которое осуществляется следователями следственного управления Нацполиции по материалам Управления стратегических расследований продолжается, устанавливаются сообщники обвиняемой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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