Мэр Кролевца рассказал подробности о больном коронавирусом (видео)

Данную ситуацию прокомментировал мэр Кролевеца Александр Бобровицкий. Он рассказал, что больной коронавирусом - из села Грузское.
По его словам, к мужчине в гости приезжала семья из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина находится на самоизоляции, с пониманием отнесся к ситуации.
На территории села проводятся необходимые мероприятия по локализации вирусной опасности. Будет установлен блокпост, также пройдет дезинфекция троутаров, дорог рядом с домом этого жителя. Также мэр отправил 600 масок жителям села.
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