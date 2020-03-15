Мэр Кролевца рассказал подробности о больном коронавирусом (видео) Сегодня, 31 марта, на территории Кролевецкой ОТГ местному жителю был установлен диагноз COVID-19.

Данную ситуацию прокомментировал мэр Кролевеца Александр Бобровицкий. Он рассказал, что больной коронавирусом - из села Грузское.

По его словам, к мужчине в гости приезжала семья из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина находится на самоизоляции, с пониманием отнесся к ситуации.

На территории села проводятся необходимые мероприятия по локализации вирусной опасности. Будет установлен блокпост, также пройдет дезинфекция троутаров, дорог рядом с домом этого жителя. Также мэр отправил 600 масок жителям села.