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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52203

Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз обращается к гражданам с просьбой оставаться дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19 на территории Украины.

Однако, несмотря на неоднократные предостережения со стороны правоохранительных органов, пограничники зафиксировали уже несколько случаев, когда граждане, которые собственноручно оформляли согласия о проведении обязательных мероприятий по самоизоляции, пренебрегают карантинными правилами и подвергают опасности себя и окружающих людей.

Так, 30 марта, в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда обнаружили очередного нарушителя правил карантина. Наш соотечественник в качестве пассажира выезжал в РФ автомобилем.

В ходе прохождения пограничного контроля пограничники установили, что недавно во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска он предоставил согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не выполнил.

О выявленном правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, составили на правонарушителя административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

Также напомним, что 27 и 29 марта в пунктах пропуска «Бачевск» и «Юнаковка» сотрудники Госпогранслужбы обнаружили еще двух лиц, нарушивших карантинные обязательства.

Уважаемые граждане, напоминаем, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.

Обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей, в том числе ваших родных и близких!

Право Нарушение карантина Пограничники

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