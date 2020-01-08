В Конотопе повредили памятный знак погибшим за свободу Украины

А позже с официальным заявлением об этом обратился и глава общественной организации «Конотопское объединения ветеранов войны за независимость Украины».
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что на памятном знаке действительно есть повреждения в виде многочисленных сколов в центральной части.
По данному факту следственными открыто уголовное производство и проводятся все необходимые мероприятия для установления причастного к преступлению лица и его местонахождение.
Вместе с тем работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: ( 068) 070-21-74 и (050) 307-98-84 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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