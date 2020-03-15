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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16805

На Сумщине насчитали 154 контактных лица у 17 больных коронавирусом

Об этом сегодня, 31 марта, сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

По его словам, на Сумщине на 9.00 9 подозрений на коронавирус. Трое находятся в областной инфекционной больнице, по 1 - в Шосткинской и Белопольской ЦРБ, 4 - на самоизоляции.

По данным Минздрава Украины на Сумщине 10 больных корорнавирусной инфекцией, по данным Сумского областного лабораторного центра – 17. Восемь из них госпитализированы: 2 – в областной инфекционной больнице, 6 – в Конотопской ЦРБ; 7 – на самоизоляции: 4 – в Ахтырке, 2 – в Сумах, 1 – в Кролевецком районе.

За все время Лабораторным центром было проверено 67 подозрений, 40

 - не подтверждено.

У больных определено 154 контактных лица, все они на самоизоляции, за ними наблюдают врачи и контролирует полиция.

Общество Коронавирус
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