На Сумщине насчитали 154 контактных лица у 17 больных коронавирусом

По его словам, на Сумщине на 9.00 9 подозрений на коронавирус. Трое находятся в областной инфекционной больнице, по 1 - в Шосткинской и Белопольской ЦРБ, 4 - на самоизоляции.
По данным Минздрава Украины на Сумщине 10 больных корорнавирусной инфекцией, по данным Сумского областного лабораторного центра – 17. Восемь из них госпитализированы: 2 – в областной инфекционной больнице, 6 – в Конотопской ЦРБ; 7 – на самоизоляции: 4 – в Ахтырке, 2 – в Сумах, 1 – в Кролевецком районе.
За все время Лабораторным центром было проверено 67 подозрений, 40
- не подтверждено.
У больных определено 154 контактных лица, все они на самоизоляции, за ними наблюдают врачи и контролирует полиция.
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