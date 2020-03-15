Откуда приехал третий сумчанин с коронавирусом

- Молодому человеку 25 лет, он вчера приехал из Грузии, - сообщил он на брифинге в Сумской ОГА.
Всего в Сумах трое с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Всего на Сумщине - уже 17.
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 31 марта, на территории Кролевецкой ОТГ местному жителю был установлен диагноз COVID-19....
Об этом сообщает Сумской областной Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на своем сайте....
Теперь на Сумщине уже 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко....