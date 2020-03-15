Откуда приехал третий сумчанин с коронавирусом Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов, третий пациент с коронавирусом в Сумах приехал из Грузии.

- Молодому человеку 25 лет, он вчера приехал из Грузии, - сообщил он на брифинге в Сумской ОГА.

Всего в Сумах трое с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Всего на Сумщине - уже 17.