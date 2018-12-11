На Сумщине пограничники задержали нарушительницу границы

Правонарушительница в пешем порядке незаконно пересекла российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины 41-летней женщине грозит административная ответственность. Ее дальнейшую судьбу решит суд.
Сегодня ночью в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда предотвратили возможную попытку осуществления противоправной деятельности на участке российско-украинской границы....
3 августа в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» задержали нарушителя государственной границы...
18 июля в Глуховском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
В минувшие выходные в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» и целевых профилактических...
В Ямпольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы задержали нарушителя государственной границы Украины....