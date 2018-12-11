На Сумщине пограничники задержали нарушительницу границы 30 марта недалеко от госграницы в районе населенного пункта Марьино в Краснопольском районе пограничники задержали нашу соотечественницу.

Правонарушительница в пешем порядке незаконно пересекла российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины 41-летней женщине грозит административная ответственность. Ее дальнейшую судьбу решит суд.