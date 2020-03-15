Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса

«Я молчать больше не могу!
В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом!!!
Всего 9 человек с коронавирусом (двое уже мертвы). Из них восемь из села Казачьего (там два трупа). Один человек из села Поповка!», - написал он.
Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов, третий пациент с коронавирусом в Сумах приехал из Грузии....
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 31 марта, на территории Кролевецкой ОТГ местному жителю был установлен диагноз COVID-19....
Об этом сообщает Сумской областной Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на своем сайте....
Теперь на Сумщине уже 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019....