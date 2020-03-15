Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Я молчать больше не могу!

В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом!!!

Всего 9 человек с коронавирусом (двое уже мертвы). Из них восемь из села Казачьего (там два трупа). Один человек из села Поповка!», - написал он.