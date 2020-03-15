Вторая умершая от коронавируса жительница Сумщине из того же села Казацкое Сегодня, 31 марта, в Конотопской ЦРБ умерла 59-летняя пациентка с диагнозом коронавирусная инфекция.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. Его слова подтвердил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

Это жительница того же села Казацкое, в котором уже 8 людей инфцированы COVID-19, Из этого же села первая умершая 78-летняя знахарка, которая умерла 25 марта, пишет Sumy.Today.