Вторая умершая от коронавируса жительница Сумщине из того же села Казацкое

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. Его слова подтвердил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.
Это жительница того же села Казацкое, в котором уже 8 людей инфцированы COVID-19, Из этого же села первая умершая 78-летняя знахарка, которая умерла 25 марта, пишет Sumy.Today.
Об этом 31 марта сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке....
Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов, третий пациент с коронавирусом в Сумах приехал из Грузии....
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 31 марта, на территории Кролевецкой ОТГ местному жителю был установлен диагноз COVID-19....