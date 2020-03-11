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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО по факту присвоения полмиллиона гривен при строительстве мини-футбольного поля

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту присвоения средств при строительстве мини-футбольного поля (ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По версии следствия, подозреваемый в 2018 году заключил с отделом образования, культуры, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельского совета Сумского района договор, предметом которого является «Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием опорного заведения Верхнесыроватской специализированной школы I-III ступеней».

Получив предоплату в размере 1,3 млн грн, руководитель общества с ограниченной ответственностью обязывался завершить работы до июня 2019 года. Однако в настоящее время мини-футбольное поле не построено, одновременно фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальных документах. Согласно заключению экспертов, стоимость завышения объема работ по объекту составляет почти 507 тыс. грн.

Досудебное следствие осуществляют следователи Сумского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Следует отметить, что указанный руководитель общества уже подозревается в присвоении 1,1 млн грн при строительстве футбольного поля с искусственным покрытием в г. Дружба Ямпольского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Общество Присвоение средств

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