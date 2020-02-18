У понеділок запрацює «Всеукраїнська школа онлайн» З понеділка, 6 квітня, телеканали України в рамках освітнього проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» транслюватимуть телеуроки з 11 предметів для учнів середньої та старшої школи.

До проєкту приєднались 11 телеканалів: «ПлюсПлюс» та «112 Україна» (уроки для 5-го класу), NewsOne та «Піксель» (уроки для 6-го класу), ZIK (уроки для 7-го класу), «УНІАН ТБ» та «Індіго» (уроки для 8-го класу), «Рада» та «UA: Культура» (уроки для 9-го класу), «UA: Перший» (уроки для 10-го класу), М1 (уроки для 11-го класу). У рамках проєкту викладатимуть англійську мову, історію України, всесвітня історію, фізику, алгебру, геометрію, географію, хімію, українську мову, українську літературу, біологію. Розклад занять можна дізнатись із програми телепередач телеканалів.