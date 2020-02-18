Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47292

У понеділок запрацює «Всеукраїнська школа онлайн»

З понеділка, 6 квітня, телеканали України в рамках освітнього проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» транслюватимуть телеуроки з 11 предметів для учнів середньої та старшої школи.

До проєкту приєднались 11 телеканалів: «ПлюсПлюс» та «112 Україна» (уроки для 5-го класу), NewsOne та «Піксель» (уроки для 6-го класу), ZIK (уроки для 7-го класу), «УНІАН ТБ» та «Індіго» (уроки для 8-го класу), «Рада» та «UA: Культура» (уроки для 9-го класу), «UA: Перший» (уроки для 10-го класу), М1 (уроки для 11-го класу).

У рамках проєкту викладатимуть англійську мову, історію України, всесвітня історію, фізику, алгебру, геометрію, географію, хімію, українську мову, українську літературу, біологію.

Розклад занять можна дізнатись із програми телепередач телеканалів.

 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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